Il pronto soccorso di Livorno ringrazia la pizzeria che per due mesi ha donato pizze

Il personale del pronto soccorso di Livorno ha voluto ringraziare con una targa la pizzeria Bianco E Nero di Livorno per la generosità e la costanza dimostrata in questi mesi.

“Da quanto è partita la pandemia – dice Alessio Bertini, primario del pronto soccorso – siamo stati travolti dall’affetto e dalla generosità di aziende locali, piccoli esercenti, ma anche semplici cittadini. Ci hanno veramente viziato portandoci colazioni, cene, dolci oltre alle decine di donazioni in denaro e strumenti raccolte attraverso l’Azienda. Siamo grati davvero a tutti quanti, ma con alcuni, come la pizzeria Bianco e Nero, si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia e sostegno. Nei giorni più duri l’arrivo delle loro pizze rappresentava un toccasana per l’umore degli operatori. Ci hanno dedicato una attenzione che è rimasta costante nel tempo e non legata all’emozione dei primi giorni. Per questo abbiamo voluto ringraziarli con una targa con riportata la frase che abbiamo letto tante volte sui cartoni: se si fa in quattro per renderti felice, è una pizza del Bianco e Nero”.

Fonte: Asl Toscana nord ovest - Ufficio Stampa