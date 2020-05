Il sindaco di Castelfiorentino dona 1000 mascherine alla Prefettura di Firenze

Il Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, permanendo l′obbligo anche nella Fase 2 dell′emergenza da COVID 19 di indossare i dispositivi di protezione nelle circostanze previste dalla legge, ha fatto dono di 1.000 mascherine alla Prefettura di Firenze.

Il gesto è stato particolarmente apprezzato dal prefetto Laura Lega: “Ringrazio il Sindaco Falorni per questo dono – ha dichiarato – che esprime lo spirito di vicinanza e cooperazione interistituzionale tra la Prefettura e gli Enti locali, particolarmente significativo in momenti delicati come quello che sta attraversando il nostro Paese”.

Le mascherine sono state consegnate stamani dall′Assessore del Comune di Castelfiorentino Alessio Onnis, che le ha portate personalmente a Palazzo Medici Riccardi.

Fonte: Prefettura di Firenze