Incendio a Poggibonsi, parte del palazzo dichiarato inagibile: una persona assistita per inalazione di fumo

Questo pomeriggio la cucina di un appartamento a Poggibonsi è stata interessata da un incendio. L'abitazione, posta al primo piano di una palazzina, si trova in via della Ferrovia. Una persona è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per aver inalato il fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Siena che hanno spento le fiamme e, una volta riscontrati i danni subiti dalla struttura, il funzionario di guardia dei vigili del fuoco ha reso momentaneamente inagibili i locali interessati dall'incendio e quelli immediatamente sopra, in attesa dei lavori di ripristino.