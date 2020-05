Incidente in periferia a Pontedera, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite dopo un incidente d'auto a Pontedera. Tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro in via Valdera Sud verso le 9 di oggi, giovedì 21 maggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina, che hanno permesso di estrarre da un'auto una persona ferita. Presenti anche la polizia municipale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente e i sanitari inviati dal 118. Le due persone ferite sono state portate in ospedale in codice giallo.