Incisa e Matassino, al mercato tornano tutti i banchi

In conformità con il nuovo quadro normativo, dato dal DPCM del 17 maggio e dalla successiva Ordinanza regionale, da venerdì 22 maggio i mercati di Incisa e Matassino apriranno anche alla vendita di prodotti non alimentari.

“Dopo la pubblicazione del Dpcm – spiega il vicesindaco Enrico Buoncompagni, con delega al Commercio – e quindi con il nuovo quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, ci siamo subito confrontati con i rappresentanti degli operatori dei mercati di Incisa e Matassino e con le associazioni di categoria, che colgo l’occasione di ringraziare per la proficua collaborazione nella ricerca di una soluzione condivisa. Insieme, abbiamo lavorato in questi giorni per consentire a tutti gli operatori di Incisa e di Matassino di riaprire i battenti già da domani”.

Nel dettaglio, il venerdì mattina il mercato di Incisa si sposterà temporaneamente, e solo fino a fine emergenza sanitaria, nella porzione più ampia del parcheggio di via Olimpia, in quanto soluzione più idonea a garantire il rispetto delle misure.

Quanto al mercato del venerdì pomeriggio a Matassino, sia i banchi alimentari che quelli appartenenti ad altre categorie merceologiche continueranno invece ad occupare piazza Don Minzoni .In entrambi i casi, dovranno essere rispettate sia misure a carattere generale (mantenimento in tutte le attività del distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina per operatore e cliente) da parte di tutti sia misure specifiche da parte degli operatori, che dovranno infatti: garantire che le vendita avvenga solo frontalmente, impedendo con idonei strumenti l’accesso laterale al banco; posizionare la merce in modo da evitare contatti (anche accidentali) tra la clientela; prevedere apposita cartellonistica informativa; pulire e igienizzare quotidianamente le attrezzature prima della vendita; fornire alla clientela guanti monouso (da smaltire in appositi contenitori, a disposizione degli acquirenti) e gel disinfettante. Inoltre, in caso di vendita di beni usati, occorrerà igienizzare i prodotti offerti.

“Quanto al mercato di Figline, invece, che continuerà a tenersi come sempre il martedì mattina – conclude il vicesindaco Buoncompagni – oggi pomeriggio incontrerò, in videoconferenza, i rappresentanti degli operatori e le associazioni di categoria, in modo da confrontarci e condividere le modalità di ripartenza ”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa