La Biblioteca comunale di Fucecchio riapre al pubblico

La Biblioteca comunale “Indro Montanelli” di Fucecchio torna ad aprire al pubblico, seppur con orario e servizi ridotti. Da lunedì 25 maggio, infatti, riprenderà il servizio di prestito e restituzione libri, mentre resteranno ancora chiuse al pubblico le sale lettura e la sezione ragazzi; non sarà inoltre possibile per gli utenti muoversi autonomamente tra gli scaffali per scegliere i libri, così come resterà ancora sospeso il prestito interbibliotecario.

La biblioteca, per il momento, effettuerà un orario ridotto pertanto sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13. Per accedere ai locali sarà necessario rispettare i protocolli anti contagio e dunque mantenere la distanza di sicurezza, sia durante l'attesa tra gli utenti sia all'interno con gli operatori, e indossare la mascherina. Inoltre, i libri e gli altri materiali restituiti dovranno restare in "quarantena" per 10 giorni prima di poter essere nuovamente prestati senza alcun rischio.

"Abbiamo voluto dare una risposta alle necessità culturali dei cittadini - spiega l'assessore alla cultura Daniele Cei - che vedono nella biblioteca un punto di riferimento importante. Purtroppo al momento, proprio per rispettare i protocolli di sicurezza, dobbiamo limitarci a riattivare soltanto il servizio di prestito e restituzione, mentre non possiamo ancora mettere a disposizione degli utenti i locali della biblioteca. Le attività culturali, però, proseguono in maniera virtuale: nella sezione "La cultura non si ferma" del sito internet del Comune, infatti, sono presenti tante iniziative fruibili da tutti direttamente da casa, ed in particolare la biblioteca continua a portare avanti i suoi appuntamenti social con Pillole di Libri, dedicato alle letture di Anna Dimaggio, e con l'Ora del Racconto, l'appuntamento del sabato mattina dedicato ai più piccoli".

Per agevolare gli utenti e diminuire i tempi di attesa già da venerdì 22 maggio sarà possibile prenotare i libri o chiedere informazioni chiamando il numero 0571 268229 oppure inviando una mail all'indirizzo biblioteca@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa