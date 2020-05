La Bottega del Gelato riapre e raddoppia: novità a Castelfranco

Tutto è partito nel marzo del 1998. La gelateria La Bottega del Gelato è stata aperta a Castelfranco di Sotto da Rosita Panicucci, Mirco Barbafieri e suo fratello Federico Barbafieri. Allora Rosita e Mirco erano solo fidanzati (si sarebbero sposati nel maggio '98) e avevano scelto quel luogo preciso per su Viale 2 Giugno affascinati dall'idea di accogliere i clienti con un parco verde davanti.

Lo spazio del negozio è sempre stato poco: solo 20 metri quadri di vendita che però nel corso degli anni hanno comunque fruttato, facendo andare avanti e crescere l'attività.

“Abbiamo avuto un buon riscontro di clienti anno dopo anno – racconta Rosita - . In pratica ho visto crescere i bambini di Castelfranco nella nostra gelateria”.

L'occasione per allargarsi è arrivata quando il centro estetico Laura (nel fondo a fianco alla gelateria) si è trasferito, lasciando libero spazio ad un ampliamento.

È così che La Bottega del Gelato ha avviato i lavori di ristrutturazione che ha portato il negozio a raddoppiare la sua capacità: adesso lo spazio per la vendita è di 65 metri quadri e ne ha altrettanto di laboratorio.

Alla vendita del gelato è stata aggiunta una caffetteria. “Non per colazioni, ma come completamento del gelato - specifica Rosita - Un bancone dove servire caffè e cioccolate calde d'inverno. L'intenzione è infatti quella di stare aperti anche nei mesi invernali”.

La bottega si è inoltre arricchita di alcuni tavoli all'interno, dove poter servire coppe in vetro, e di un bagno per il pubblico.

Rimangono il piazzale esterno con posti fuori, che in questo momento di emergenza sanitaria sono distanziati per rispettare le norme di sicurezza.

“Se già era difficile affrontare un intervento del genere a cose normali, per una piccola attività come la nostra, è stato ancora difficile in questo periodo di pandemia, che nessuno poteva prevedere. Ma ce l'abbiamo fatta e ringraziamo che ci ha dato il suo supporto, soprattutto in questi ultimi mesi”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa