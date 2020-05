Lavori sulla rete idrica, possibili disagi a Campi Bisenzio

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Campi Bisenzio che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 9.00 di lunedì 25 maggio si potranno verificare abbassamenti di pressione nella zona industriale di via Palestro, via Benini, via Castronella, via Tosca Fiesoli, via Petarca, via Santa Maria, Piazza Gramsci e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso della mattina. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa