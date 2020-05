Resistenza a pubblico ufficiale, per questo motivo un 27enne è stato denunciato in Valdarno. L'uomo, di origini dominicane, è stato sorpreso dai carabinieri a San Giovanni Valdarno durante una lite con un 33enne di origini nigeriane. Alla presenza dei militari il 27enne non è riuscito a calmarsi, ha strattonato più volte i carabinieri e li ha colpiti per poter arrivare al 'rivale'. Bloccato, è stato denunciato.