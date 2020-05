Maria Grazia Cisterna nuova centenaria di Livorno

Ha compiuto 100 anni il 1° aprile scorso, in piena emergenza Covid, Maria Grazia Cisterna nuova centenaria livornese. Maria Grazia è nata a Pisticci in provincia di Matera nel 1920 ma da tantissimi anni vive a Livorno.

Nella sua vita ha sempre lavorato come casalinga accudendo il figlio e il marito che lavorava in Polizia. Oggi Maria Grazia ha solo i nipoti, per l’esattezza 3 nipoti e 4 bisnipoti. Saranno loro a festeggiarla con torta e candeline non appena sarà finita l’emergenza sanitaria. “ Una emergenza pandemica - come lei stessa ha sostenuto - mai vista nel corso della mia lunga vita”.

A lei vanno gli auguri del sindaco Luca Salvetti a nome di tutta la città con l’auspicio che possano essere svolti quanto prima i festeggiamenti per il raggiungimento di questo importante traguardo.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa