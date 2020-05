Nasconde 70 grammi di cocaina e 24mila euro in casa: in manette giovane a Firenze

Dopo essere stato perquisito in strada dalla polizia, in casa del giovane fermato a Firenze sono stati trovati circa 70 grammi di cocaina e 24mila euro in contanti.

Nella giornata di ieri infatti, i poliziotti della squadra mobile di Firenze hanno perquisito un ragazzo, albanese di 25 anni e residente nel Capoluogo toscano, dopo averlo visto mentre spacciava una dose di cocaina in strada a Scandicci.

Una volta spostati nell'abitazione, gli agenti hanno ritrovato la cocaina nascosta nel cesto della biancheria sporca e i 24mila euro dentro un mobiletto della cucina. Il 25enne è stato arrestato.