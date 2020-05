Online gli Open day dei servizi educativi di Scandicci

Gli Open day dei servizi educativi di Scandicci sono online sul nuovo canale Facebook Dire fare giocare in Comune. I genitori interessati a conoscere l’offerta educativa per i bambini da zero a tre anni prima dell’iscrizione all’anno 2020-2021 possono quindi utilizzare questa pagina per approfondire le caratteristiche e le opportunità offerte dai diversi servizi cittadini. “I servizi educativi presenti sul territorio di Scandicci sono spazi pensati per le bambine e i bambini e rappresentano un'occasione importante di incontro con altre bambine e bambini e adulti, con i quali poter stabilire relazioni significative – spiegano i responsabili dell’assessorato alla Pubblica istruzione e ai Servizi educativi, promotori dell’iniziativa - sono il luogo in cui vivere esperienze di gioco e di scoperta che aiutano a crescere in autonomia e sicurezza, ma soprattutto vogliono essere uno spazio di accoglienza attenta ad ogni famiglia e ad ogni bambino, con le sue esigenze e sensibilità, con la sua personalità, la sua cultura e il suo personale desiderio di conoscere, comunicare, partecipare”.

“Con Dire Fare Giocare in Comune abbiamo pensato di attivare un canale di comunicazione più diretto, legato alle esperienze che si ritiene importante condividere per favorire sempre più il senso di appartenenza alla nostra ‘comunità educante’ e contemporaneamente uno spazio di scambio di esperienze, emozioni, domande e risposte concernenti una delle relazioni più difficili ma anche più entusiasmanti che esistano: quella di educare e crescere insieme alle proprie figlie e figli”.