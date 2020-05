Pacchetto Scuola, via alle domande a Firenze: chi può fare richiesta

La Città Metropolitana di Firenze segnala che anche per l’anno scolastico 2020/2021 la Regione Toscana ha finanziato il "Pacchetto Scuola", un contributo economico per gli studenti a basso reddito che frequentano gli Istituti secondari di primo e secondo grado o un corso IeFP, contributo destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica e il diritto allo studio: libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici.

Le famiglie interessate, o gli stessi studenti se maggiorenni, dovranno presentare la domanda indicativamente tra l’8 maggio e la seconda metà di giugno 2020, al proprio Comune di residenza, secondo il bando pubblicato in questi giorni da tutti Comuni della Città Metropolitana. Requisito è un ISEE non superiore a 15.748,78 euro .

Tutti gli interessati sono invitati ad informarsi presso il proprio Comune di residenza, a prendere visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del “pacchetto scuola”, facendo particolare attenzione alla scadenza del proprio comune per la presentazione della domanda.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa