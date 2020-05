Divelsero una panchina e la lanciarono dalle mura di Anghiari, minorenni nei guai

I carabinieri di Anghiari sono riusciti a individuare e denunciare i vandali che lo scorso febbraio, dopo averla divelta dal suolo a cui era ancorata, scagliarono una panchina di proprietà comunale dalle alte mura di cinta del comune valtiberino.

Si tratta di tre minorenni di età compresa tra 15 e 17 anni, incensurati e residenti uno proprio ad Anghiari mentre gli altri due nel vicino comune di Sansepolcro.

Il pericoloso e irresponsabile gesto, non ha prodotto gravi conseguenze dato che, per fortuna, quando il manufatto si è schiantato al suolo non vi erano persone nelle vicinanze. I tre ragazzi dovranno rispondere del reato di danneggiamento, per di più aggravato poiché commesso su un bene esposto in luogo pubblico.