Parcheggi e pulizia strade a Bagno a Ripoli, le novità della Fase 2

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che a partire da lunedì 25 maggio tornerà in vigore l’obbligo di spostamento dei veicoli nelle vie interessate dalla pulizia della sede stradale, sia in orario notturno che diurno, come da programma settimanale. Con la fine delle misure straordinarie di contenimento della pandemia Covid-19 previste nella “Fase 1”, riprenderanno regolarmente i controlli della Polizia Municipale e le sanzioni per chi non sposterà la propria auto durante la pulizia stradale. Sul sito di Alia è possibile verificare quando sarà effettuato il prossimo servizio di spazzamento meccanico con ordinanza di divieto di sosta nella propria via: https://www.aliaserviziambientali.it/puliziastrade/ .

L’amministrazione comunale ha inoltre prorogato la chiusura del parcheggio a pagamento dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Il parcheggio sarà quindi a ingresso libero per gli utenti, con sbarre alzate, fino a martedì 2 giugno 2020 compreso (prorogando le misure già in vigore dall’inizio dell’emergenza Covid-19). Allo stesso tempo è stata prorogata anche la sosta libera presso il parcheggio di Piazza Umberto I° a Grassina, sempre fino al 2 giugno compreso. Il servizio a pagamento presso entrambi i parcheggi riprenderà mercoledì 3 giugno.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa