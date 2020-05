Prorogato il termine per richiedere il rinnovo dei bonus gas, energia elettrica e acqua

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto la proroga dei termini per il rinnovo annuale dei bonus sociali relativi a luce, gas e acqua.

È possibile fare domanda per queste agevolazioni in ogni momento dell’anno, ma i cittadini che già beneficiano dei bonus devono presentare richiesta di rinnovo alla scadenza (la validità è di 12 mesi) per non perderne la continuità.

La proroga permetterà a coloro che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020 di provvedere entro il 31 luglio. In questi casi il sistema assegnerà ai richiedenti un periodo di agevolazione continuativo con il precedente e manterrà invariata la durata dei bonus.

Si ricorda che per presentare domanda di rinnovo è necessario compilare il modulo apposito (scaricabile qui) e possedere l’attestazione ISEE in corso di validità.

Requisiti: essere titolare di una utenza elettrica o di gas naturale (no GPL) nell’abitazione di residenza; essere in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità del proprio nucleo familiare non superiore a € 8.265,00 per la generalità degli aventi diritto e non superiore a 20mila euro per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Non sono previsti limiti di reddito per le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.

Sarà possibile consegnare la documentazione tramite mail all’indirizzo protocollo@comunefiv.it, tramite PEC a comune.figlineincisa@postacert.toscana.it e mediante posta raccomandata A/R (indirizzo: piazza del Municipio, 5 - 50063 Figline e Incisa Valdarno). Non farà fede il timbro postale.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa