Soldi sporchi per danneggiare imprenditori e cittadini, smantellata rete criminale

Associazione a delinquere e autoriciclaggio: queste le accuse che stanno portando a una serie di perquisizioni tra Toscana e resto d'Italia. La guardia di finanza, anche in elicottero, è entrata in azione nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio. Dieci imprenditori, professionisti e dipendenti di società italiane e inglesi sono stati perquisiti. Due persone sono in carcere, altre due ai domiciliari, in sei a piede libero.

I blitz sono avvenuti a Livorno, Firenze, Pisa, Cecina e Follonica in Toscana, poi anche in provincia di Salerno, con sviluppi su imprese di diritto anglosassone. L'organizzazione operava in Toscana e in altre otto regioni.

I protagonisti, che trasferivano soldi sporchi in una banca degli Emirati Arabi Uniti, hanno danneggiato 53 loro vittime tra piccoli imprenditori e cittadini onesti alla ricerca di liquidità, interessandosi in modo illecito a beni e valori per 150 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno sequestrato una villa milionaria a Livorno al capo dell'organizzazione, così come quattro auto da 60mila euro l'una.