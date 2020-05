Riapre su appuntamento la biblioteca di Capraia e Limite

Lunedì 25 maggio la biblioteca comunale "Pablo Neruda"di Capraia e Limite riapre per il prestito e la restituzione solo su appuntamento.

Il servizio sarà attivo nel seguente orario:

Lunedì; martedì; mercoledì e giovedì 15.30 – 19.00

Sarà possibile prendere in prestito solo libri presenti nella biblioteca locale in quanto il servizio di prestito interbibliotecario è sospeso fino a data da destinarsi.

L'utente è invitato ad indicare tramite e-mail o telefono i materiali richiesti che potranno essere ritirati su appuntamento, dopo conferma, nel tempo più breve possibile.

Anche per la sola restituzione è necessario fissare un appuntamento, tramite e-mail o telefono. Questo per garantire l'accesso in sicurezza in osservanza delle normative vigenti.

I libri restituiti, come previsto dalle direttive ministeriali e le linee guida della Regione Toscana, saranno isolati dal resto dei materiali della biblioteca e sottoposti ad una quarantena di 10 giorni; verranno rimessi in circolazione solo allo scadere di tale periodo.

Sospeso fino a data da destinarsi il servizio internet, la consultazione e la permanenza per studio in biblioteca. Si ricorda anche che gli scaffali non sono accessibili agli utenti.

Per accedere alla biblioteca ricordiamo di indossare la mascherina ed usare il gel per igienizzare le mani messo a disposizione all'ingresso del locale.

Per le comunicazioni, al fine di agevolare le procedure, si invita a prediligere, ove possibile, l'uso dell'email, in alternativa è disponibile la linea telefonica in orario di apertura della biblioteca:

o.biblioteca@comune.capraia-e-limite.fi.it oppure 0571 978125.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa