RockUnMonte annullato, appuntamento a luglio 2021

Con un messaggio sulla pagina Facebook, Rock un Monte dà appuntamento ai suoi spettatori al luglio 2021.

Ciao a tutti!

Abbiamo aspettato il più possibile, ma la situazione attuale, così incerta e delicata, non ci consente di organizzare e realizzare la nona edizione di RockUnMonte che si sarebbe dovuta svolgere a Montespertoli il 10, 11 e 12 luglio 2020.

RockUnMonte è condivisione totale, è piacere di stare insieme con spensieratezza, godendosi un bel concerto con una birra in mano. Le disposizioni attuali non permettono di realizzare il festival che abbiamo sempre desiderato e per questo abbiamo deciso, a malincuore, di rimandarlo. Ci riabbracceremo UN MONTE a LUGLIO 2021!