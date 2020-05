Santa Croce, ditta di prodotti chimici dona igienizzanti al Comune

Questa mattina una ditta di prodotti chimici di zona ha fatto una donazione particolare al Comune di Santa Croce sull'Arno: dopo aver avviato la produzione di due tipi di detergenti igienizzanti, ha deciso di regalarne una fornitura per la prevenzione da Covid-19 nei luoghi pubblici.

Durante la consegna, uno dei titolari ha dichiarato: "In questa situazione di emergenza epidemiologica, che spiega i suoi dannosi effetti anche dal punto di vista economico, riteniamo che sia necessario ripartire; ripartire tutti insieme, creando e condividendo. E noi, come persone e come azienda, crediamo nel potere della condivisione". Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, ha ringraziato a nome di tutta la comunità: "Oltre a riconoscere la grande generosità dimostrata, è importante rendere merito a chi lavora per la produzione e la distribuzione di prodotti sanificanti, che in questo periodo non sono stati sempre facilmente reperibili".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno