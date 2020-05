Scandicci, al mercato tornano i banchi non alimentari

Da sabato 23 maggio 2020 al mercato settimanale di Scandicci tornano anche i banchi non alimentari, per un totale di 143 operatori distribuiti nelle tre piazze Resistenza, Togliatti e Matteotti (come avvenuto nei due primi sabati di riapertura per i soli 24 banchi alimentari). Da sabato 23.5 il mercato torna anche all’orario giornaliero 8-19. L’organizzazione per la ripartenza in sicurezza del mercato, con tutti i banchi presenti al sabato a Scandicci prima dell’emergenza Covid-19, è il risultato dell’impegno dell’Amministrazione Comunale con gli ambulanti e le associazioni di categoria Anva, Confesercenti, Confcommercio, Assidea, Cna e Confartigianato, con un confronto finalizzato a trovare la miglior soluzione nell’interesse dei cittadini, degli ambulanti e del commercio cittadino. L’assetto e la distribuzione degli spazi per garantire il distanziamento fissato dalle norme per la fase 2 dell’emergenza Covid-19 è stato studiato dal Comando di Polizia Municipale. Il mercato sarà organizzato nell’area dell’asse urbano da piazza Matteotti a piazza Resistenza, con la centralità che torna in piazza Togliatti.

I banchi, opportunamente distanziati, saranno posizionati in piazza Resistenza, in piazza Togliatti (anche nella piazzetta Rossa e lungo il corso semipedonalizzato), e in piazza Matteotti.

Per poter organizzare il mercato, torna in vigore dopo due mesi e mezzo il divieto di sosta in piazza Togliatti dalle prime ore della giornata di sabato. L’invito ai cittadini che hanno parcheggiato in quel luogo è quello di ricordarsi di togliere le auto per tempo.

Durante il mercato sarà inoltre in vigore il divieto di transito in piazza Togliatti nel tratto tra via Foscolo e le vie Monti e De Amicis, con il relativo divieto di sosta (segnalato in loco) nei parcheggi lungo strada.

I cittadini che frequentano il mercato devono assolutamente rispettare il divieto di assembramenti, devono indossare la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di sicurezza.