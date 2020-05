Sicurezza stradale, a Pistoia progetto di manutenzione straordinaria da 300mila euro

È stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada collinari e montani al fine di migliorarne la sicurezza. L'intervento elaborato dall'Amministrazione riguarda principalmente l'installazione ai margini della carreggiata di nuove porzioni di barriere laterali, utili anche a limitare i danni provocati da un'eventuale fuoriuscita dei veicoli dalla sede stradale. Previsto, inoltre, l'incremento della segnaletica verticale e orizzontale.

Con un investimento di 300.000 euro, il Comune ha programmato di intervenire su dieci strade extraurbane: via del Pian di Giuliano, via Villa di Piteccio, via di Valdibrana, via di Gragnella, via Castel dei Gai, via Crocetta e Sammommè, via di Sarripoli e Brocchi di Paolone, via di Baggio Nuova e via Greti Capannacce. I lavori inizieranno presumibilmente in autunno, una volta completate le procedure di gara.

«Le viabilità oggetto di intervento – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici – sono infrastrutture collinari e montane, le cui condizioni di pericolosità sono determinate principalmente dall’assenza di protezioni laterali di scarpate ad elevata pendenza. É necessario, quindi, intervenire per incrementarne la sicurezza, con l'obiettivo di migliorare in modo sempre più puntuale e mirato la viabilità montana. Il progetto appena approvato è stato elaborato a seguito di specifici sopralluoghi, valutando le segnalazioni dei cittadini e analizzando le condizioni di pericolosità dei vari tratti stradali. L'attuale versione del progetto è frutto, infatti, di successive revisioni, che hanno portato a stabilire priorità e a integrare il piano iniziale con ulteriori tratti».

Gli interventi previsti consistono nella installazione di nuovi tratti di barriere di sicurezza stradale. In linea generale, le protezioni laterali oggetto di installazione saranno alcune di tipo tradizionale in acciaio, mentre altre, per esigenze paesaggistiche, in legno-acciaio. Per poter eseguire la progettazione esecutiva delle barriere, il Comune ha affidato incarichi a professionisti esterni per eseguire saggi e prelievi di campioni di terreno, utili a definire modalità di installazione e lunghezze delle barriere.