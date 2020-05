Sopralluogo dell'assessore Fratoni sull'Ombrone

Sopralluogo dell’assessore Federica Fratoni domani, venerdì 22 maggio, sul cantiere dell’intervento di spostamento arginale dell’Ombrone nel comune di Carmignano, di fronte alla zona industriale de La Lombarda nel comune di Signa. Con Fratoni ci saranno il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Marco Bottino e il responsabile del Genio Civile Valdarno centrale Marco Masi. L’intervento, in fase conclusiva, è il primo di una serie di progetti che la Regione Toscana ha finanziato e attuato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per il miglioramento dell’efficienza idraulica dell’Ombrone pistoiese in quell’area.