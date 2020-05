Montespertoli contro la crisi: suolo pubblico gratis per i locali

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli sta lavorando per dare la possibilità ai locali come ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie e enoteche di utilizzare lo spazio pubblico gratuitamente sia per le attività che già hanno un dehors che per tutte quelle che lo richiederanno per recuperare spazi viste le misure di contenimento anti Covid-19.

'Un provvedimento necessario per dare una mano alle nostre attività che sono state fortemente danneggiate dal lungo blocco. Dobbiamo far sì che la nostra estate sia vissuta a pieno e all'aperto' dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

L'Amministrazione definirà un disciplinare e una piantina con tutte le occupazioni possibili in modo da poter dare a tutti la possibilità di sfruttare questa concessione prevista anche nel D.L. Rilancio approvato dal Governo.

Per definire il tutto è necessario un confronto con le varie attività di somministrazione e quindi è stato organizzato un incontro in videoconferenza per domani venerdì 22 maggio alle ore 14.30. Per partecipare è necessario inviare una email a: partecipazione@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa