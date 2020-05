Vertenza Cavalli, Monni, Spinelli e Fattori: "Immotivata la decisione della proprietà"

"Riteniamo sbagliata nei metodi e priva di ragioni tecniche ed economiche la decisione della proprietà della Roberto Cavalli S.p.A. di trasferire 170 famiglie da Sesto Fiorentino a Milano. Una scelta maturata nel pieno dell'emergenza Coronavirus e confermata da una lettera inviata alle lavoratrici e lavoratori nella giornata di ieri. Per questo rivolgiamo a loro la solidarietà e richiamiamo la proprietà ad una corretta dialettica". Così la vice capogruppo del Pd in Regione Monia Monni insieme a Serena Spinelli (2020 a Sinistra) e Tommaso Fattori (Si Toscana a Sinistra) firmatari di una mozione appena depositata in cui oltre ad esprimere solidarietà alle lavoratici e ai lavoratori dello stabilimento di Sesto Fiorentino, impegna la Giunta a vigilare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione attraverso la riconvocazione urgente del tavolo di crisi con le rappresentanze sindacali