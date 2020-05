Aggredisce la madre per farsi intestare la casa, poi sferra pugni ai carabinieri

Intorno alle 12 di ieri, 21 maggio, i carabinieri di Pistoia hanno ricevuto la segnalazione di un’accesa lite all’interno di un’ abitazione di Quarrata. I militari intervenuti, sentendo delle grida provenire dall’appartamento, sono entrati trovando sedie rotte e una porta divelta, evidenti segni di un violento litigio. Un ventitreenne, in forte stato di agitazione, stava urlando contro la madre con minacce e offese, incurante della presenza delle forze dell’ordine. Per evitare aggressioni nei confronti della donna, i carabinieri si sono frapposti tra i due ed a quel punto il giovane si è scagliato contro di loro arrivando addirittura a sferrare dei pugni. È stato quindi bloccato ed arrestato.

Nel corso degli ulteriori accertamenti emergeva che a scatenare la violenza del giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio, era stata una discussione legata alla pretesa di quest’ultimo di farsi intestare a suo nome un’abitazione della famiglia. L’uomo, trasportato in carcere, dovrà rispondere dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale (uno dei carabinieri ha riportato 8 gg di prognosi per il pugno ricevuto) e maltrattamenti in famiglia.