Ampliato l'orario di parrucchieri e estetisti a Cerreto Guidi

Per permettere un’adeguata organizzazione del lavoro al fine di rispettare i protocolli di sicurezza decretati in seguito alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e per garantire un arco temporale più esteso per accedere ai servizi dopo il lungo periodo di chiusura, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, con un decreto del Sindaco, ha ampliato gli orari e i giorni di apertura dell’ attività di parrucchieri, estetisti, tatuatori e piercer che potranno rimanere aperti dal lunedì alla domenica senza limite di orari.

Tutto questo fino al 31 ottobre 2020.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi