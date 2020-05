Lavori a Castelfiorentino alla Palazzina ex Telecom, finanziamento da 830mila euro

“Sono andato a visitare diverse attività commerciali e artigianali in questi giorni e ho trovato persone molto attente e scrupolose nel rispetto dei protocolli di sicurezza”. Ha esordito così Alessio Falorni, nella sua diretta “social” di ieri sera, un appuntamento molto atteso dopo una pausa di alcuni giorni che ha consentito di tracciare alcune impressioni a caldo sulla gestione del primo periodo di relativa libertà da parte della comunità di Castelfiorentino.

La serata, in buona parte dedicata alla presentazione delle attività estive, ha affrontato anche altre questioni. Esaminiamole in dettaglio

Cantieri – Oltre a quelli che non hanno subito interruzioni (nuova 429, asfaltature) da lunedì è ripreso il cantiere dell’ascensore in Piazza Gramsci. La prossima settimana dovrebbe ripartire la gara per l’ospedale

Palazzina ex Telecom – Grazie a un finanziamento di 830 mila euro, il Sindaco ha ricordato l’importante intervento alla Palazzina ex Telecom di Castello alto (via Attavanti), che sarà realizzato senza impiegare un euro di risorse comunali. Da questa ristrutturazione, che interessa anche l’area circostante, sarà ricavato un ampliamento dei locali riservati al Comune (con una nuova Sala riservata al Consiglio Comunale) e un allargamento del parcheggio. Parte del finanziamento sarà utilizzato anche per l’acquisto degli arredi, la digitalizzazione e il restauro del Fondo Antico della biblioteca comunale

SOS Lampioni spenti – Il Sindaco ha invitato i cittadini a contattare il nuovo numero verde 800 88 9333 qualora siano riscontrati problemi al funzionamento dell’illuminazione pubblica (il numero è sempre attivo h24 per 365 giorni l’anno).

Ricorrenza 23 maggio - sabato alle ore 17.57 sarà osservato un minuto di silenzio nel ricordo della terribile strage di Capaci, attentato dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta.

USO della mascherina – Il Sindaco ha invitato i cittadini a indossare in modo corretto la mascherina, richiamando il fatto che stiamo vivendo un periodo di “convivenza” con il virus, la quale richiede massima attenzione. “Ci piacerebbe poter dire che è finita – ha osservato – ma sappiamo che non è così”.

Situazione Contagi – Il virus circola ancora, nonostante la tendenza sia in calo. In Toscana oggi abbiamo avuto 18 casi positivi in più (6 decessi). Nell’Empolese Valdelsa, per fortuna, nessun caso positivo in più.

ATTIVITA’ ESTIVE – In collegamento telefonico, l’Assessore alle Attività Educative Francesca Giannì è intervenuta in merito alla prossima riapertura dei Centri Estivi, uno dei “settori più delicati” nel cercare di trovare un punto di equilibrio tra socialità e sicurezza. L’organizzazione delle attività estive è stata fatta nel pieno rispetto delle “Linee guida” stabilite dal Governo per la gestione dell’emergenza. Per questo motivo, la programmazione è stata fatta per dare una risposta alle esigenze di socializzazione dei bambini e dei ragazzi. “In questo modo garantiamo ai bambini di castello l’opportunità di poter riattivare dei percorsi educativi e pedagogici che siano strutturati da personale qualificato e che ci consentano di incidere su quelle lacune relazionali che si sono formate in questi mesi”. Le attività sono suddivise in 4 tipologie di esperienze: 1) Rianimare i parchi, per i bambini 0-6 anni – I bambini, accompagnati dai loro genitori (oppure da un adulto delegato o una babysitter), saranno gradualmente riavvicinati alla socializzazione con i loro coetanei 2) Progetto APE (fascia 3-17 anni) – Un’ape attrezzata assumerà la fisionomia di un centro gioco mobile, che si sposterà tra il capoluogo e le frazioni, nelle aree a verde, per svolgere attività di intrattenimento in piena sicurezza. Per i ragazzi che ricadono nella fascia 12-17 sarà inoltre riattivato il progetto di educativa di strada. 3) Pillole di esperienza - Attività per piccoli gruppi, in cui i bambini avranno la possibilità di poter fare (in compagnia di un educatore) delle piccole escursioni per conoscere la bellezza del nostro territorio, comprese alcune strutture ricettive. 4) Recupero didattico. Attività che prediligono il sostegno allo studio, il bambino sarà affidato all’educatore (senza il genitore) per riprendere i percorsi di apprendimento (andando così a implementare quanto appreso durante il periodo della didattica a distanza). Calendario e modalità di iscrizione ai centri estive saranno resi noti nei prossimi giorni. Il Sindaco ha ricordato che le attività estive previste quest’anno rispondono soprattutto alle esigenze di socializzazione dei bambini, ma non possono ancora soddisfare interamente alcune esigenze di collocazione “full time” degli stessi da parte dei genitori che lavorano, per ragioni di responsabilità e sicurezza che sono stabilite dalle “Linee guida” emanate dal Governo.

Centro di Raccolta ALIA – Da oggi (22 maggio) si può prenotare un appuntamento per il centro di raccolta che riaprirà i battenti lunedì 25 maggio. La prenotazione si fa contattando i seguenti numeri, attivi dal lunedì al venerdì in orario 9-13 / 13.30-18.30: 334.6574199; 334.6647857; 337.1085935; 337.1087255 oppure inviando una mail all'indirizzo: appuntamentiecocentri@aliaserviziambientali.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa