Cineclub Agorà chiuso, Panesi (Arci): "Speriamo nell'autunno. In estate 'test' all'aperto"

Il Cineclub Agorà di Pontedera è fermo. La saletta è chiusa dalla fine di febbraio e da allora nessun film è passato sul grande schermo. L'emergenza Covid-19 si è fatta sentire e lo farà ancora per molto, soprattutto per centri chiusi e piccoli come l'Agorà.

Maria Chiara Panesi, presidente Arci Valdera, ha spiegato la situazione: "Non sappiamo quando possiamo ripartire perché le regole al chiuso sono stringenti. Prevedono presenze contingentate e tutta una serie di misure di prevenzione che per una sala di novanta posti si scontrano con la nostra sostenibilità. Speriamo che in autunno si possa assistere alla ripresa delle sale al chiuso".

Intanto però l'Arci si prepara per l'estate: "Nel frattempo abbiamo la stagione estiva che può essere un test con gli spazi all'aperto e i cinema sotto le stelle, un nuovo modo di fruire cultura che torna negli spazi pubblici".

"Sarà più semplice gestire le misure di prevenzione all'aperto. Forse si andrà incontro all'esigenza del pubblico. Proveremo a rimettere in moto l'arena del cinema a Pontedera e altre proposte. Ci immaginiamo una cultura di prossimità" conclude Panesi.