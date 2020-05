Coronavirus fase 2, donato al Comune un dispositivo per l’igienizzazione

Ancora una donazione al Comune di Firenze. Questa volta si tratta di un dispositivo per la igienizzazione di locali e veicoli. È stata l’Associazione Amici di Ambra a consegnare l’apparecchio questa mattina all’assessore al personale e organizzazione Alessandro Martini. “Ringrazio l’associazione di questo gesto di solidarietà verso la nostra Amministrazione - sottolinea l’assessore -. È un aiuto concreto davvero gradito e che noi utilizzeremo per la sicurezza del nostro personale. Su questo tema ci siamo impegnati molto fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 e continueremo su questa strada perché tutto quello che garantisce ai nostri dipendenti la tranquillità e la salute sul posto di lavoro e prioritario”. Insieme all’apparecchio sono stati donati anche i prodotti per sanificare l’equivalente di circa 10.000 metri quadrati di locali o 60/70 veicoli. Il dispositivo sarà dato in dotazione all’Autoparco comunale in modo da poter igienizzare i veicoli utilizzati dai dipendenti per servizio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa