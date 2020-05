Coronavirus, la raccolta fondi 'Insieme per chi è in difficoltà' supera 50mila euro

Il progetto ‘Insieme per chi è in difficoltà’ ha raggiunto e superato il proprio obiettivo di crowdfunding con 54.075 euro raccolti (l’obiettivo iniziale era 50 mila euro). Sono 130 i donatori che hanno dato il proprio contributo per sostenere i fiorentini in difficoltà nelle spese di prima necessità a causa dell’emergenza sanitaria. L’iniziativa di solidarietà a sostegno delle famiglie e delle fasce più fragili della comunità fiorentina rientra nella campagna di crowdfunding civico ‘Firenze per Firenze’, promossa da Fondazione CR Firenze e da Comune di Firenze. Per ogni euro versato a favore del progetto ‘Insieme per chi è in difficoltà’ la Fondazione CR Firenze ha aggiunto altri due euro, triplicando l’importo della donazione.

I fondi raccolti serviranno ora a sostenere le attività di Fondazione solidarietà Caritas onlus e Banco alimentare della Toscana, in prima linea sul territorio. In particolare verranno destinati all’acquisto di beni di prima necessità, alimentari e non, l’acquisto e l’assemblaggio di pacchi alimentari, la preparazione dei kit monoporzione da asporto, la logistica, i trasporti e la distribuzione dei pacchi a domicilio, ma anche i materiali di imballaggio e altri materiali utili per i volontari, comprese mascherine e guanti.

“Grazie alla generosità di molte persone che hanno fatto donazioni per aiutare i fiorentini più fragili e in difficoltà - afferma il sindaco Dario Nardella - la raccolta fondi ha superato l’obiettivo prefissato. La pandemia ha messo a dura prova la nostra città, sia dal punto di vista sanitario che economico. Sono numerosi i fiorentini che a causa del Covid-19 non riescono più a sostenere le spese di prima necessità e fanno fatica anche a fare la spesa, come dimostrano le numerose richieste di buoni spesa che abbiamo ricevuto e l’aumento dei pacchi alimentari distribuiti da Fondazione Caritas e Banco alimentare”. “In questo duro periodo che stiamo vivendo abbiamo di nuovo toccato con mano il grande spirito di solidarietà della nostra comunità - continua il sindaco - che si dimostra sempre pronta a far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno a coloro che hanno più bisogno. Grazie quindi ai tanti donatori, ma anche alla Fondazione CR Firenze per l’impegno nel sostenere questo progetto e per le tante iniziative realizzate e finanziate in questi duri mesi di emergenza in cui abbiamo dimostrato ancora una volta che lavorando insieme si possono raggiungere importanti obiettivi“.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo a supporto di questa importante raccolta fondi - afferma il direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori -. Con grande spirito di altruismo, in tanti hanno fatto propria la necessità di aiutare i fiorentini che a causa dell’emergenza sanitaria non riescono oggi a far fronte ai beni di prima necessità. Ciò dimostra che solo condividendo obiettivi e abbandonando inutili egoismi è possibile raggiungere grandi risultati per il bene comune”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa