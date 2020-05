I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Calenzano, in località Pratello, zona Travalle, per il soccorso ad un cucciolo di cane. L'animale era rimasto incastrato con la testa tra un muro, una struttura in legno e alcune tubazioni. La squadra è riuscita a liberare il cucciolo con l'ausilio di un kit pneumatico da sollevamento, restituendolo così ai legittimi proprietari sano e salvo.