Diagnosi DSA, Pomerigginsieme nell'albo dei privati abilitati dalla Regione

L'equipe diagnostica del doposcuola Pomerigginsieme è da oggi iscritta all'albo dei privati abilitati dalla Regione Toscana a rilasciare la certificazione e la diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Pomerigginsieme nasce come un doposcuola con specializzazione per bambini DSA, nel 2014 in seno alla Pubblica Assistenza di Montelupo e allargatosi negli anni a Montespertoli, Lastra a Signa ed Empoli.

Da qualche tempo, a Montelupo presso la sede di Via Caverni, è attivo un servizio di diagnostica gestito da una equipe composta dalla psicoterapeuta Francesca Petruzzi, dalla neuropsichiatra infantile Gloria Scarselli e dalle logopediste Chiara Baioli e Giulia Casalini.

Il servizio ha l’intento di analizzare la situazione dei ragazzi, in modo da identificare con precisione il Disturbo (o anche se non vi è nessun Disturbo), poter intervenire con i giusti strumenti compensativi e stilare così un piano didattico personalizzato che possa aiutare il ragazzo con DSA a proseguire il suo percorso di studi nel migliore dei modi.

Da oggi, con questo servizio, sarà possibile avere una diagnosi completa, riconosciuta anche dalla Regione e quindi utilizzabile per richiedere l'indennità di frequenza ed un piano di studi personalizzato.

Un risultato davvero importante per Pomerigginsieme, che corona un percorso che in questi quasi 6 anni sta portando grandi soddisfazioni a coloro che lo hanno ideato e lo stanno portando avanti e un sostegno concreto ai bambini e alle famiglie che spesso convivono con i Disturbi Specifici dell'Apprendimento senza neppure saperlo, oppure senza conoscere i diritti che ne derivano.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare lo 0571913339.

Fonte: Ufficio stampa