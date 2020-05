Disegni e storie a tempo di covid19, il Comune di Firenze invita i bambini a 'Sognare alla finestra'

Tutti i bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono invitati a partecipare al progetto "SOGNARE ALLA FINESTRA" indetto da AIWA onlus con la collaborazione del Comune di Firenze e che fa parte del programma educativo "Le Chiavi della Città".

Destinatari Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Famiglie

Proponente AIWA onlus in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Firenze, Servizio Attività Educative e Formative – Ufficio Progetti Educativi

Contatti r.eid@ediservice.it, tel: 335 331533 (Randa)

Il Progetto

Cosa rimarrà nei ricordi dei bambini, di questo tempo di chiusura? Come protagonisti di questo momento di solitudine, ma anche di rinascita, nasce l’idea di raccogliere le emozioni di bambini e ragazzi, facendo raccontare loro come hanno vissuto questo periodo, attraverso disegni, immagini, storie, pensieri o aneddoti. Lo scopo finale sarà quello di realizzare un unico volume digitale, con le migliori opere realizzate, che diventi memoria e testimonianza delle loro voci. Il ricavato delle vendite sarà investito poi nel finanziare progetti educativi rivolti ai bambini e ai ragazzi del Comune di Firenze.

Per partecipare

Stampa il documento riportato in fondo a questa pagina (dal titolo Sognare alla finestra): insieme alla liberatoria troverai una cornice (26 cm l.x 17 cm h), fai un disegno/racconta una storia/riporta un pensiero che racconti come sono stati per te questi giorni oppure cosa hai sognato di poter fare dopo questo periodo, e dai un titolo al tuo progetto

TITOLI

Sognare alla finestra

Il mondo oltre la finestra

Il mondo oltre il davanzale

Il mondo dal davanzale

Occhi alle finestre

Finestre sul mondo

Sognare con le matite

Sogni a matita

Evasioni a matita

70 giorni alla finestra

Per aderire al progetto: invia il tuo elaborato entro il 15 luglio , unitamente alla liberatoria riportata sotto , al seguente indirizzo:

grafica@waika.it

Liberatoria (e cornice):

