Ecoistituto delle Cerbaie, riparte l'attività escursionistica

Riprendono le passeggiate tra le bellezze naturalistiche dei nostri territori. Domenica 24 maggio, infatti, ripartirà l'attività escursionistica dell'Ecoistituto delle Cerbaie che, dopo due mesi di lockdown, torna a organizzare gite ed escursioni immerse nella natura. Una ripresa all'insegna delle disposizioni previste in materia di sicurezza, che seguirà scrupolosamente i protocolli anti contagio, pertanto ciascuna escursione sarà aperta ad un massimo di 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria, e sarà accompagnata da Guide Ambientali Escursionistiche.

Il primo evento in programma, domenica 24 maggio, sarà Alla ricerca del Dittamo, un viaggio tra i boschi e le valli delle Cerbaie alla ricerca delle fioriture di maggio. Ritrovo alle ore 9.15 presso la chiesa di Galleno e rientro alle ore 12.30. Domenica 7 giugno, invece, sarà la volta dell'Anello della Querce, una passeggiata lungo una via Francigena sulle tracce della scomparsa chiesa medievale di San Nazario, alla ricerca delle Ninfee in fiore lungo i boschi delle Cerbaie fino ai margini del Padule di Fucecchio, il lago della Cellina e quello delle Docce. Ritrovo alle ore 9.15 presso la chiesa della Querce e rientro alle 12.30.

Per ogni escursione, che prevede percorsi facili adatti a tutti di circa 5 km, è stabilita una quota di partecipazione di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 14 anni, che sarà possibile pagare online al momento della prenotazione oppure in contanti alla partenza.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 340 3460859, info@ecocerbaie.it, www.ecocerbaie.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa