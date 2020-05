Fermato per un controllo insulta i carabinieri: denunciato un giovane

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale un giovane disoccupato di origine albanese con precedenti penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti; il giovane, con alcuni amici, era stato fermato dai carabinieri, ma ha dato subito in escandescenza ed ha cominciato ad inveire contro i due militari, insultandoli ed apostrofandoli con gravi epiteti. I carabinieri, dopo aver cercato di calmare il giovane senza successo, viste le frasi offensive pronunciate in presenza di altri cittadini, altro non hanno potuto fare che procedere nei confronti del ragazzo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.