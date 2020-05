I decreti 'Cura Italia' e 'Rilancio' e gli enti territoriali: il webinar promosso dalla Metrocittà

L’Associazione Contare e la Città Metropolitana di Firenze promuovono in collaborazione con Regione e Upi dell'Emilia Romagna, una giornata di studio, rivolta agli Amministratori e dipendenti pubblici, sul tema 'I decreti “Cura Italia” e “Rilancio” aprile/maggio 2020: commento ed analisi delle norme d’interesse per gli enti territoriali' che si terrà oggi, venerdì 22 maggio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13, sulla piattaforma webinar.

Quello di venerdì è il secondo incontro promosso su webinar dalla Metrocittà dopo il precedente confronto, martedì 12 maggio, su organizzazione del personale e partecipate pubbliche.

Introduce Giovanni Ravelli, segretario Associazione Contare e consulente Upi Emilia-Romagna. Presiede e modera Pasquale Monea, Segretario generale della Città Metropolitana di Firenze

Relazioni: Pasquale Mirto, Responsabile Servizio Tributi Unione dei comuni Modena Nord e

consulente Anci, su “Le norme in materia tributaria per gli enti locali”; Rocco Conte, Responsabile finanziario della Città Metropolitana di Firenze su “Bilanci di previsione ed equilibri degli enti locali all’epoca del coronavirus ed altri rimedi”; Marco Castellani, Dottore Commercialista e Presidente Ancrel (“Il parere dei revisori sul mantenimento degli equilibri di bilancio in situazioni emergenziali”); Onelio Pignatti, Associazione Contare e Regione Emilia-Romagna, su “Gli obiettivi di finanza pubblica e il ruolo delle Regioni”.

Programma e modalità di iscrizione in allegato.

Si può seguire il webinar del 22 maggio anche dai canali Facebook e YouTube ai seguenti indirizzi

https://www.facebook.com/FlorenceWebTV/posts/2982318975167572

https://www.youtube.com/watch?v=1nAOJGYCC18

Fonte: Città Metropolitana di Firenze