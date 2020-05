Impianto di gestione dei rifiuti irregolare, scattano multa e denuncia

Un impianto di gestione di rifiuti di Campi Bisenzio è finito nel mirino dei carabinieri forestale e della municipale. Il titolare è stato denunciato e multato per 516, 16 euro.

Il controllo è stato svolto a seguito di numerose segnalazioni provenienti dalla cittadinanza della zona. Da tempo la gente si lamentava dei disagi provocati dalle polveri emesse dall’impianto. Dalle verifiche sono emerse varie irregolarità di natura penale a carico del titolare d’impresa.

In particolare sono state accertate difformità sostanziali alle prescrizioni ed agli atti autorizzativi in materia di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi gestiti dall’azienda. L'impianto infatti tratta quantitativi di materiali ben superiori a quanto autorizzato, utilizzando spazi e dislocazioni dei cumuli difformi rispetto alla planimetria autorizzata. Inoltre sono stati individuati manufatti, impianti e volumi realizzati e utilizzati, in assenza dei previsti atti autorizzativi.