I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti a Poggibonsi in località Lecchi, per un incidente stradale, dove una vettura è finita contro un albero.

Per una persona il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso, mentre un'altra è stata presa in carico per il successivo ricovero in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO