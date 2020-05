Un compleanno straordinario – i 50 anni dell’Earth Day – la Giornata della Terra in calendario il 22 aprile 2020 – ha bisogno di un regalo davvero speciale. A farlo ci ha pensato la cantante Lena Lane, in collaborazione con il WWF Italia, con il suo nuovo singolo “Il Dono". Un brano pensato per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli proprio grazie alla musica alle tematiche ambientali che, negli ultimi anni, sono diventate una delle maggiori urgenze del nostro Pianeta. A renderlo ancora più speciale, una emozionante video-animazione digitale attraverso cui Lena Lane e tanti amici animali prendono vita grazie a speciali effetti digitali. L’Earth Day - la Giornata della Terra si celebra 1 mese e 1 giorno dopo l’equinozio di primavera. Sono circa 200 i Paesi che la festeggiano, seguendo una tradizione lanciata nel 1970 dalle Nazioni Unite. In Italia grazie al WWF si è scelto un modo davvero unico.

Biografia:

Nata a Vibo Valentia il 10 novembre 1993, Lena Lane ("colei la cui strada splende"), nome d'arte di Valentina Capano, si trasferisce a Milano, dopo un mese dalla nascita. Lena è l'ultima di cinque figlie.

Nel '99 inizia a cantare in un coro, diventandone cantante solista. Fino al 2002 si esibisce in importanti manifestazioni canore in tutto il Nord Italia. A 11 anni frequenta una scuola specializzata nell'insegnamento musicale e impara a suonare il pianoforte. A 15 anni prende lezioni di canto dal baritono Claudio Del Tin e successivamente dalla vocal coach Eloisa Francia. In adolescenza inizia a comporre le sue prime canzoni. Dopo il diploma conseguito al liceo linguistico, vince una borsa di studio presso un Accademia di Arte e Spettacolo per gli ottimi voti ottenuti nel canto e nella recitazione.

Nel 2012 inizia la sua carriera nel mondo del pop, grazie all'incontro con l'artist manager Jo D'Ambrosio. Nel marzo 2016 il video a cappella di "Un giorno all'improvviso", che Lena realizza in onore della SSC Napoli, diventa virale nel web, ottenendo milioni di visualizzazioni sui social. Questo risultato le porta ad ottenere la sua prima esperienza discografica. Nell'ottobre 2016 esce ufficialmente "M'innamorai di te". Nel 2018, Lena decide insieme a Jo D'Ambrosio di rendere la sua produzione discografica indipendente. Nel marzo 2018 esce finalmente il nuovo singolo "Superstar" sotto etichetta TwentySeven.

Lena Lane è stata intervistata su Radio Lady durante il programma Liberi Tutti, qui trovate il video