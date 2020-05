Nelle farmacie comunali empolesi il numero Cup dedicato per prenotare visite ed esami

Le farmacie dell’area empolese in accordo con il sistema di gestione Cup aziendale hanno messo a disposizione un numero dedicato per consentire ai cittadini di effettuare anche da casa le prenotazioni di visite ed esami.

Il numero di telefono da chiamare è lo 0571-945152 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18.30



Il servizio è stato pensato per andare incontro ai cittadini in questa fase di emergenza Covid19 e attraverso il numero dedicato le farmacie comunali effettuano le prenotazioni CUP per conto dell'Azienda. Il servizio va ad implementare le numerose possibilità di prenotazione (dal numero Unico Aziendale per tutti i territori, alla prenotazione on line...) da tempo attivate dall'Azienda che limitano gli spostamenti dei cittadini.

Nel territorio empolese sono 58 le farmacie attive (pubbliche e private) per il servizio Cup, che svolgono attività di prenotazione per conto dell’Azienda USL Toscana.

Nel primo quadrimestre 2020 sono 9900 le prenotazioni Cup effettuate dalle farmacie in ambito empolese, per un’ offerta complessiva di 1790 ore settimanali. Sempre nel primo quadrimestre 2020 sul totale di operazioni effettuate tramite Cup circa il 5,6 % riguarda le prenotazioni effettuate nelle farmacie del territorio empolese.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.uslcentro.toscana.it al seguente link

Fonte: AUSL Toscana Centro