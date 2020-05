Non versa l'assegno di mantenimento: denunciato

I carabinieri di Montevarchi hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di origine albanese, incensurato e residente in Italia che aveva smesso di corrispondere l’assegno di mantenimento alla ex moglie ed ai figli minori: il Tribunale, nell’ambito della sentenza di separazione, aveva disposto di corrispondere alla moglie un assegno a cadenza mensile, circostanza che non si verificava dallo scorso febbraio. L’uomo si non ha dato particolari spiegazioni per il mancato pagamento di quanto dovuto alla ex compagna negli ultimi mesi che lo ha per questo denunciato.