Sanificazione, se ne parla a Peccioli con la prima assemblea post-lockdown

Mercoledì scorso a Peccioli, presso il Centro Polivalente, si è svolta con successo e partecipazione la prima assemblea pubblica dopo il lockdown imposto per contenere il contagio del Covid-19.

In una sala predisposta in modo da consentire il rispetto delle disposizioni di sicurezza in termini di distanziamento sociale si è parlato di sanificazione con il Prof. Angelo Baggiani docente con cattedra Igiene Università di Pisa e U.O. Igiene Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, che ha esposto i contenuti del DPCM del 17/05/2020 in termini di ripartenza delle attività commerciali e artigianali.

Vista la tematica affrontata la partecipazione era rivolta principalmente a tutte le categorie lavorative interessate alle prossime aperture, così come ai genitori dei bambini coinvolti per una possibile organizzazione dei campi estivi.

La presenza all’assemblea era consentita solo a coloro che si erano prenotati, fino al giorno precedente, tramite l’App del Sistema Peccioli o dal sito internet del Comune. Un sistema di accesso e controllo già adottato in altre occasioni con buoni risultati come per esempio per le passeggiate sulle Serre e la partecipazione all’ultimo Consiglio Comunale e che questa Amministrazione Comunale sta valutando di mettere a disposizione, a supporto delle loro attività, anche ai ristoratori, parrucchieri ed estetisti presenti sul proprio territorio. All’entrata del Centro Polivalente era installato anche un termoscanner che registrava la temperatura corporea dei partecipanti e che quindi ne consentiva l’accesso in piena conformità con la normativa di legge. Tutto ciò premesso nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e distanziamento sociale l’auditorium del Centro Polivalente è riuscito a contenere circa settanta persone.

L’incontro è andato avanti fino a mezzanotte con richieste di chiarimenti e di precisazioni da parte dei partecipanti, alle quali il prof. Baggiani ha risposto con grande sapienza ed eloquenza soddisfacendo così tempestivamente gli intervenuti. Va da sé che l’interazione e la capacità comunicativa che contraddistingue un’assemblea pubblica, grazie al confronto diretto tra le persone, è senz’altro più incisiva rispetto alle videoconferenze e ai collegamenti telematici utilizzati durante il periodo di lockdown.

Il Comune di Peccioli, unico Comune in zona, ha stipulato un accordo con l’Università di Pisa per la consulenza e l’adozione di processi di sanificazione in ambienti pubblici e privati nell’ambito delle misure adottate per il contenimento delle misure di prevenzione da COVID-19. All’interno di questo accordo è stato possibile organizzare questa importante e utile iniziativa a sostegno della cittadinanza e delle attività commerciali presenti sul territorio. Ora si passa alla seconda fase, supportare materialmente le suddette attività in questa difficile ripartenza sociale ed economica.

Fonte: Comune di Peccioli