Piscina chiusa, Progetto Montespertoli: "Nessun confronto con noi"

Per la decisione di non riapertura della Piscina Comunale, i Consiglieri della Lista Civica Progetto Montespertoli dichiarano: "Nessun piano di investimento da parte dell'amministrazione e nessun confronto con noi prima di prendere la decisione, lo abbiamo saputo come tutti gli altri cittadini dalla diretta Facebook del Sindaco.

É stato deciso di non investire in un servizio pubblico in toto, senza una valutazione approfondita ed un confronto dal quale potevano emergere soluzioni alternative. Aldilà delle restrizioni dovute al Covid-19 la piscina necessitava di lavori già dall'anno scorso. A dicembre 2019 era stato previsto un impegno di spesa per una tubazione rotta, ma il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento degli impianti é stato approvato dalla Giunta solo a fine marzo 2020 e quindi probabilmente non ci sarebbero stati i comunque tempi materiali per eseguire i lavori prima della riapertura a giugno.

E poi proseguono, se fosse stata un'attività di un privato, e magari l'unica fonte di sostentamento per lui e la propria famiglia siamo convinti che avrebbe provato ad incrementare i servizi e sfruttare al meglio le risorse prima di decidere una chiusura a pie' pari. Ci auguriamo che l'amministrazione si renda conto di quanto sia difficile per le attività lavorare in questo momento con tante spese da affrontare e molta incertezza sui ritorni economici".

Fonte: Ufficio stampa