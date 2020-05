Primo giorno di apertura del Duomo di Firenze: in poche ore oltre 10.000 prenotazioni

I monumenti del Duomo di Firenze hanno riaperto stamani al pubblico gratuitamente fino alla fine del mese. In meno di 24 ore dall’annuncio della riapertura sono state fatte oltre 10.000 prenotazioni. Il Campanile di Giotto è già sold out fino al 31 maggio. “Non ci aspettavamo una risposta così straordinaria, afferma il presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Luca Bagnoli. Questo vuol dire che il segnale di speranza che abbiamo voluto lanciare riaprendo i nostri monumenti è stato raccolto. Siamo pronti a ricevere in sicurezza tutti quanti vorranno venire a Firenze a visitarci”.

Dal primo giugno i monumenti del Duomo di Firenze saranno aperti al pubblico tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) oltre al primo, 2 e 24 giugno, Festa di San Giovanni, Patrono della Città di Firenze. Si può accedere solo acquistando il biglietto on line e prenotando la visita sul sito dell’Opera di Santa Maria del Fiore: www.duomo.firenze.it.

Fonte: Opera di Santa Maria del Fiore - Ufficio Stampa