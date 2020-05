Riaprono gli uffici della Questura di Firenze: i servizi a disposizione

Come noto, a seguito del rischio di diffusione pandemica del virus Covid 19, molti Uffici della Questura di Firenze, anche in ossequio alla ridotta possibilità di circolazione, hanno mantenuto una contingentata apertura al pubblico, limitata ai soli casi di istanze che rivestivano carattere di urgenza.

A partire dal 25 maggio prossimo, si darà corso ad una progressiva regolarizzazione delle aperture degli Uffici dedicati ai servizi per la cittadinanza che, al fine di evitare la possibilità di contagi, avverrà secondo le modalità di seguito specificate.

- si rappresenta che, l’accesso agli Uffici di Polizia sarà consentito solo su appuntamento, ad utenti muniti di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale - mascherine e guanti). È quindi necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla vigente normativa che dispone l’utilizzo obbligatorio della mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico in presenza di più persone e mantenendo obbligatoriamente la distanza sociale, anche durante l’eventuale attesa al di fuori dagli Uffici. La mascherina dovrà essere momentaneamente rimossa all’invito degli operatori addetti alla vigilanza ed agli sportelli ai fini dell’identificazione;

- per accedere agli Uffici è necessario è sempre necessario procedere alla sanificazione delle mani mediante gli appositi erogatori debitamente installati, sia all’ingresso che ad ogni richiesta degli operatori;

- è necessario mantenere le distanze previste dalle vigenti normative rispettando la segnaletica appositamente predisposta davanti agli sportelli e nella sala d’attesa;

- si dovrà mantenere un distanziamento non inferiore ad un metro. Non è consentito accedere agli Uffici per le persone che hanno avuto un riscontro positivo al tampone per Covid 19 o che siano in attesa dell’esito dello stesso. È vietato l’accesso all’utenza che presenti i sintomi dell’infezione da Covid 19 ed a coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A partire dal 25 maggio 2020, al fine di evitare il sovraffollamento dei locali ed in linea con le precauzioni da adottare a causa dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Firenze, in via Zara n. 2, riceverà l’utenza solo previo appuntamento telefonico allo 055.4977602/3 oppure tramite mail all’indirizzo urp.fi@poliziadistato.it e ove sia ritenuta assolutamente necessaria la presentazione fisica sul posto.

Coloro che saranno ammessi nei locali dovranno essere muniti di mascherina e presentarsi all’orario esatto precedentemente stabilito.

Le richieste di informazione dovranno essere inviate all’indirizzo email urp.fi@poliziadistato.it ed eventuali richieste amministrative possono essere inoltrate all’indirizzo urp.quest.fi@pecps.poliziadistato.it.

UFFICIO IMMIGRAZIONE - IMMIGRATION OFFICE

A partire dal 25 maggio 2020 l’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze riprenderà il servizio al pubblico con le seguenti modalità, tese ad evitare ingente afflusso di persone ed assembramenti:

Accesso Del Pubblico E Comportamenti All’interno Dell’ufficio

Oltre agli obblighi già precedentemente richiamati

- verranno ammessi SOLO gli utenti muniti di appuntamento/convocazione nella data e all’orario prestabilito che l’Ufficio Immigrazione ha comunicato nelle scorse settimane via mail o SMS - Si chiede di NON presentarsi in date od orari diversi ovvero sprovvisti di appuntamento/convocazione in quanto l’Ufficio NON potrà concedere l’accesso;

- l’utilizzo delle panche presenti nella sala d’attesa è riservato a soggetti che NON possono mantenere la posizione eretta, donne in stato di gravidanza ed altri soggetti portatori di patologie o handicap, che dovranno comunque sempre rispettare le distanze di sicurezza con gli altri utilizzatori.

Richieste Di Informazioni O Altre Comunicazioni

- Per la richiesta di informazioni rimane valido l’invio alla casella di posta elettronica immigrazione.fi@poliziadistato.it, comprese le richieste di appuntamento per chi non ha ricevuto la nuova comunicazione via mail o sms;

- per richieste di anticipi appuntamenti o di urgenze si prega di inviare mail alla casella di posta elettronica immigrazione.fi@poliziadistato.it allegando in formato pdf la lettera di convocazione di cui si chiede l’anticipo e le motivazioni dell’urgenza;

- per la trasmissione di documentazione integrativa, memorie/scritti difensivi ecc. rimane valido l’invio alla casella di PEC immig.quest.fi@pecps.poliziadistato.it-. L’Ufficio risponderà tempestivamente quindi SI CHIEDE di inviare UNA sola richiesta evitando di ripeterla nei giorni seguenti;

- appuntamenti per la dichiarazione di volontà di richiedere protezione internazionale: utilizzare la casella di posta elettronica certificata asilo.quest.fi@pecps.poliziadistato.it. L’Ufficio risponderà tempestivamente quindi SI CHIEDE di inviare UNA sola richiesta evitando di ripeterla nei giorni seguenti.

I Commissariati di P.S. di Empoli e Sesto Fiorentino provvederanno alla consegna dei permessi di soggiorno elettronici dal 16 giugno 2020 come da appuntamenti fissati per il tramite del Servizio Poste Italiane.

UFFICIO PASSAPORTI presso Caserma Fadini, accesso da via della Fortezza, Firenze

Orario di apertura al pubblico 8.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì

15.00 – 17.00 il giovedì pomeriggio

Dal 25 maggio prossimo, lo sportello passaporti riceverà solo su prenotazione tramite agenda “on line” sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it

Nella settimana che va dal 25 maggio al 1 giugno si effettueranno esclusivamente le riconsegne dei documenti già pronti.

Dal 3 giugno p.v., sempre tramite “agenda on line” riprenderanno anche le prenotazioni per l’acquisizione delle nuove istanze di rilascio dei passaporti.

L’ufficio si riserva comunque la possibilità di valutare richieste che rivestano carattere d’urgenza, anche al di fuori dei parametri sopra indicati.

Commissariato San Giovanni - Lungarno della Zecca Vecchia n.20/A, Firenze

Ufficio Denunce

Restano invariati i precedenti orari

Ufficio Passaporti

Orario di apertura al pubblico

8.30 – 12.30 lunedì/mercoledì/venerdì

15.00 – 16.30 giovedì pomeriggio

Ufficio licenze di P.S

Orario apertura al pubblico

8.30 – 12.30 lunedì/mercoledì/venerdì

15.00 – 16.30 giovedì pomeriggio

Ufficio Armi

Orario apertura al pubblico

8.30 – 12.30 lunedì/mercoledì/venerdì

15.00 – 16.30 giovedì pomeriggio

Commissariato Oltrarno - Piazza del Tiratoio n. 6, Firenze

Ufficio Denunce

Restano invariati i precedenti orari

Ufficio Passaporti

Orario apertura al pubblico: lunedì/mercoledì/venerdì 8.30-12.30 e giovedì 15.00-16.30

Ufficio licenze di P.S

Orario apertura al pubblico: lunedì/mercoledì/venerdì 8.30-12.30 e giovedì 15.00-16.30

Ufficio armi

Orario apertura al pubblico: lunedì/mercoledì/venerdì 8.30-12.30 e giovedì 15.00-16.30

Commissariato Rifredi - via Sgambati 21, Firenze

Ufficio Denunce

Restano invariati i precedenti orari

Ufficio Passaporti

Orario di apertura al pubblico

Lunedì 08.30-12.30

Mercoledì 08.30-12.30

Giovedì 14.30-16.30

Venerdì 08.30-12.30

Ufficio licenze

Orario apertura al pubblico

Lunedì 08.30-12.30

Mercoledì 08.30-12.30

Giovedì 14.30-16.30

Venerdì 08.30-12.30

Ufficio armi

Orario apertura al pubblico

Lunedì 08.30-12.30

Mercoledì 08.30-12.30

Giovedì 14.30-16.30

Venerdì 08.30-12.30

Commissariato di P.S. Empoli - Piazza Gramsci n. 46, Empoli

Ufficio Denunce

Restano invariati i precedenti orari

L’Ufficio Immigrazione dal 16 giugno 2020 riprenderà l’attività di consegna, con la consueta modalità su appuntamento tramite sms, dei permessi di soggiorno.

Passaporti e licenze – Orario apertura al pubblico

Lunedì 08.30-11.45

Mercoledì 15.00-17.30

Venerdì 08.30-11.45

Ufficio immigrazione - Orario apertura al pubblico

Martedì 08.30-10.30

Giovedì 08.30-10.30

Commissariato Sesto Fiorentino - via A. Gramsci n. 522, Sesto Fiorentino

Ufficio Denunce

Restano invariati i precedenti orari

Ufficio Passaporti:

Orario apertura al pubblico: lunedì/mercoledì/venerdì 8.30 - 12.30 e giovedì 15.00 - 17.00 solo su prenotazione tramite agenda “on line” sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it

Ufficio Armi e Licenze:

Orario apertura al pubblico: lunedì/mercoledì/venerdì 8.30 - 12.30 e giovedì 15.00 – 17.00 ESCLUSIVAMENTE TRAMITE APPUNTAMENTO CONTATTANDO I SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO: 055/449251- 055/44925244 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 10:30

Ufficio Immigrazione:

Orario apertura al pubblico: martedì 8.30 - 12.30 e giovedì 8.30 - 12.30

SOLO SU APPUNTAMENTO TRAMITE MESSAGGIO DA POSTE ITALIANE.

PER URGENZE INVIARE RICHIESTA ALLA SEGUENTE MAIL: comm.sestofiorentino.fi@pecps.poliziadistato.it

Fonte: Questura di Firenze