Raccontare Montespertoli con le foto: la proposta per il turismo lento

Da qualche settimana l'Ufficio Turistico di Montespertoli ha lanciato una nuova iniziativa rivolta ai cittadini di Montespertoli: raccontare il paese attraverso un reportage fotografico. Insieme alla fase 2, sono infatti ripartite le passeggiate in campagna e nelle vie del paese e l'Ufficio Turistico ha deciso di raccoglierle per poi pubblicarle sulla pagina Facebook e allestire, al termine, una mostra virtuale. In questo momento particolare, in cui il turismo dovrà ripartire con iniziative nuove, è interessante portare avanti anche queste piccole iniziative che permettono di raccontare le meraviglie del territorio attraverso gli occhi di chi le vive. Le foto dei panorami dovranno essere inviate entro il 15 giugno per mail ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it o per messaggio alla pagina Facebook dell'Ufficio Turistico https://www.facebook.com/ufficioturistico.montespertoli/

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa