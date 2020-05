Scuole di italiano per stranieri, Toccafondi (IV): "Da tutelare, generano indotto e turismo di qualità"

"il settore delle scuole di italiano per stranieri rischia di essere completamente spazzato via dall’emergenza. Parliamo di 43 scuole con oltre 27.000 iscritti ogni anno e 800 lavoratori. Da marzo sono senza studenti, e senza aiuti, con gli affitti e gli stipendi da pagare rischiano di non riuscire più a sostenersi” così il deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

“E se tante attività lavorative stanno ripartendo in questi giorni, per il rientro dei turisti non sappiamo ancora quanto dovremo attendere. Non possiamo lasciarli da soli - conclude Toccafondi - servono misure economiche di sostegno ad esempio sul pagamento degli affitti, ed un prolungamento dei termini della cassa integrazione”