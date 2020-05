Carabinieri seguono auto sospetta da Empoli, tenta di fuggire a Cerreto Guidi: aveva con sé cocaina

I carabinieri hanno riconosciuto l'auto a Empoli e hanno iniziato a seguirla. Sulla Via Provinciale San Zio a Cerreto Guidi, il conducente ha notato i militari, ha quindi accostato l'auto e si è dato alla fuga, non prima di essersi liberato di un involucro. L'uomo, però, è stato immediatamente bloccato. Il giovane, un 34enne marocchino,aveva tentato di liberarsi di 4 palline di cocaina per il peso complessivo di 2,3 grammi. Addosso aveva anche una banconota da 50 euro ed un'altra nell'auto. Durante la perquisizione a casa sono stati ritrovati 7 involucri di cocaina del peso complessivo di 3,5 grammi circa e la somma contante di 445 euro in banconote e monete di vario taglio di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. Il marocchino è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, mentre lo stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro