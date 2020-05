Senza mascherina e ubriachi infastidivano i passanti a Firenze: tre denunce

Ubriachi, infastidivano residenti e passanti in via Tartini a Firenze, intorno alle 6 di mattina. Il gruppo, due uomini e una donna, tra i 20 e i 26 anni, sono stati controllati dalla polizia. Ad avvertire le autorità uno dei residenti. Tutti e tre erano senza mascherine protettive, quindi sono stati multati per non aver rispettato le norme sul distanziamento sociale varate per contenere il contagio da Coronavirus. Per tutti è scattata anche una sanzione per ubriachezza.